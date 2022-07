Asklepios-Klinik Weißenfels - Wieder Testpflicht für Besucher

Weißenfels/MZ - Die Asklepios-Klinik in Weißenfels verschärft zum Schutz vor Coronainfektionen ab Freitag, 8. Juli, die Bedingungen für Besucher. Hintergrund seien die steigenden Corona-Fallzahlen in Krankenhäusern, teilte die Klinikführung am Mittwoch mit. Ab Freitag gelte nun wieder die sogenannte 3-G-Plus-Regelung: Zutritt zur Klinik erhalten nur noch geimpfte oder genesene Personen, die darüber hinaus einen negativen, amtlichen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) vorzeigen.Selbsttests reichen für einen Besuch dann nicht mehr aus, so die Klinik. Zudem trete wieder die „1-1-1“-Regelung in Kraft: Erlaubt sei ein Besucher pro Patient für eine Stunde am Tag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Da der Betrieb des Klinik-Testzentrums zum 1. Juli eingestellt worden war, werden Besucher gebeten, sich an andere Teststellen wie zum Beispieldie der Aesculap-Apotheke Weißenfels zu wenden, die direkt vor der Klinik Tests anbiete.

Zugang nur ohne Erkältungssymptome

Aufgrund der Neuregelung der damit verbundenen Kontrollen am Empfang könne es in der Besuchszeit zu Wartezeiten kommen, so die Klinik weiter. „Wir möchten Besuche im Sinne unserer Patienten so lange wie möglich gestatten, auch wenn wir sehen, dass die Corona-Zahlen aktuell wieder steigen“, so Hannah Gilles, Geschäftsführerin der Asklepios Klinik Weißenfels. „Daher appellieren wir an all unsere Besucher, unsere geltenden Besuchsregeln einzuhalten, um unsere Patienten und Mitarbeitenden zu schützen.“ Zudem sei der Zugang zur Klinik weiterhin nur Personen erlaubt, die keine Erkältungssymptome zeigen. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske sei weiterhin in der Klinik Pflicht.

35 Klinik-Mitarbeiter in Naumburg coronapositiv

Unterdessen hat am SRH-Klinikum in Naumburg anscheinend die „Kirschfest-Welle“ zugeschlagen: 35 Mitarbeiter des Krankenhauses in der Humboldtstraße waren am Mittwoch coronapositiv. Deshalb hat die Klinikleitung einen generellen Besucherstopp verhängt, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Dieser gelte zunächst bis einschließlich kommenden Dienstag. Man hoffe, dass sich bis dahin große Teile des betroffenen Personals wieder habe frei testen können. Ausnahmen vom Besuchsverbot könnten nach Absprache mit den Stationen bei Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie bei werdenden Vätern als Begleitperson bei der Geburt ermöglicht werden. Da die Infektionen nur in Naumburg sprunghaft in die Höhe geschossen sind, bleiben die SRH-Einrichtungen in Zeitz und Bad Kösen für Besucher geöffnet, hieß es. Doch auch in diesen Häusern gelte ab jetzt: FFP2-Maskenpflicht; ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde; nur Besucher ab 16 Jahren und Vorzeigen eines negativen amtlichen Antigen-Schnelltests. Die vollständigen Anforderungen findet man auf den Internetseiten der SRH-Kliniken.

Covid-Station vorerst nicht nötig

Während das Personal in Naumburg also stark betroffen ist, sei die Lage der stationär behandelten Covid-Patienten weiterhin „sehr übersichtlich“, so dass derzeit nicht wieder eine spezielle Covid-Station eingerichtet werden müsse, hieß es weiter. Noch vergangene Woche hieß es aus den hiesigen Kliniken, dass man von einem Besuchsverbot weit entfernt sei.

Örtliche Testzentren finden: https://map.schnelltestportal.de/; Webseite der SRH-Kliniken Naumburg und Zeitz: https://www.klinikum-burgenlandkreis.de/