Wieder Besucherstopp im Naumburger Klinikum bis kommenden Dienstag

Nur in Ausnahmefällen erhalten Gäste diese Woche Einlass. 35 Mitarbeiter sind positiv getestet.

Naumburg - Noch vergangene Woche hieß es aus den hiesigen Kliniken, dass man von einem Besuchsverbot weit entfernt sei. Doch in Naumburg hat nun anscheinend die „Kirschfest-Welle“ zugeschlagen. 35 Mitarbeiter des Krankenhauses in der Humboldtstraße waren - stand Mittwoch - laut SRK-Klinikum coronapositiv.

Deshalb hat die Klinikleitung „zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter einen generellen Besucherstopp“ verhängt, wie mitgeteilt wird. Dieser gilt zunächst bis einschließlich kommenden Dienstag. Man hofft, dass sich bis dahin große Teile des betroffenen Personals wieder habe frei testen können. Ausnahmen vom Besuchsverbot können nach Absprache mit den Stationen bei Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen sowie bei werdenden Väter als Begleitperson bei der Geburt ermöglicht werden.

Da die Infektionen nur in Naumburg sprunghaft in die Höhe geschossen sind, bleiben die SRH-Einrichtungen in Zeitz und Bad Kösen für Besucher geöffnet. Als Einschränkungen gelten jedoch: FFP2-Maskenpflicht; ein Besucher pro Patient pro Tag für eine Stunde; nur Besucher ab 16 Jahren und Vorzeigen eines negativen amtlichen Antigen-Schnelltests. Die vollständigen Anforderungen findet man auf den Internetseiten der SRH-Kliniken.

Während das Personal in Naumburg also stark betroffen ist, sei die Lage der stationär behandelten Covid-Patienten weiterhin „sehr übersichtlich“, so dass derzeit nicht wieder eine spezielle Covid-Station eingerichtet werden müsse, heißt es weiter. (hbo)