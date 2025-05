Die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen veranstaltet gemeinsam mit der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH und der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau einen Wirtschaftsstammtisch. In einem Vortrag zum Auftakt soll es darum gehen, wie Unternehmer trotz Krise leistungsstark bleiben.

Wirtschaftsstammtisch in Köthen geplant: Auftakt mit Strategien in Krisenzeiten

Mit dem neuen Veranstaltungsformat spricht die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen nicht nur Unternehmen aus Köthen, sondern aus dem gesamten Altkreis an.

Köthen/MZ. - Mit einem Wirtschaftsstammtisch will die Werbegemeinschaft für die Bachstadt Köthen Unternehmen der Region die Möglichkeit bieten, sich stärker zu vernetzen. Gleichzeitig soll der fachliche Austausch gefördert werden. Und man will den Teilnehmern neue Impulse für ihren betrieblichen Alltag liefern. Das neue Format soll regelmäßig stattfinden. Start ist am 14. Mai.