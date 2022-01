Asklepios-Klinik startet Impfaktion in Weißenfels

Weißenfels/MZ - - Die Asklepios-Klinik in Weißenfels hat für das kommende Wochenende, 8./9. Januar, eine Anti-Corona-Impfaktion angekündigt. Jeweils 9 bis 13 Uhr stehen Ärzte und Pflegepersonal im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ)/Klinik am Park Impfwilligen zur Verfügung, teilte die Klinik mit. Das MVZ befindet sich mit auf dem Klinikgelände in der Naumburger Straße.

Impfen ohne Termin

Eine Terminvereinbarung sei für die Impfung nicht nötig, hieß es weiter. Besucher der Aktion werden gebeten, einen medizinischen Mund-Nase-Schutz oder eine FFP2-Maske zu tragen, zudem seien Impfausweis, Versichertenkarte und Personalausweis mitzubringen. Weiter wies die Klinik darauf hin, dass für beide Tage nur eine bestimmte Menge an Impfstoff vorgehalten werden könne. Daher sei es ratsam, frühzeitig vor Ort zu sein.

Parken ist gebührenfrei

Nach der Impfung werde automatisch das EU-Impfzertifikat ausgehändigt. Impfwillige könnten auf den ausgewiesenen Parkflächen des Klinikgeländes gebührenfrei parken.