WEISSENFELS/MZ. - Am Donnerstag, 31. Juli, können Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber die Wasser- und Bodenqualität ihres eigenen Gartens untersuchen lassen. Wie die Stadt mittelte, werde die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie aus Mittweida von 10.30 bis 11.30 Uhr im Weißenfelser Rathaus Wasser- und Bodenproben entgegennehmen und für einen Unkostenbeitrag auf verschiedene Faktoren wie ph-Wert, Nitratkonzentration und Kalkwert testen. Zur Untersuchung von Wasser müsse laut Angaben der Arbeitsgruppe eine Ein-Liter-Plastik-Mineralwasserflasche mit frisch abgefülltem Wasser mitgebracht werden. Für eine Bodenanalyse solle an mehreren Stellen im Garten Erde entnommen werden, sodass eine Mischprobe von insgesamt 500 Gramm zur Verfügung stehe. Mithilfe solcher Untersuchungen lasse sich, so die Arbeitsgruppe weiter, der Nährstoffgehalt von Böden und Wasser identifizieren. Daraus können schließlich Empfehlungen für eine optimale Bodendüngung gegeben werden. Zudem werde über verschiedene Möglichkeiten der Wasseraufbereitung informiert. Weitere Informationen unter: https://www.afu-ev.org/index.php