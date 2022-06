Anwohner sind außer sich: Drei Wasserrohrbrüche an einem Wochenende in Hohenmölsener Straße

Seit Jahren gibt es in der Köttichauer Straße in Hohenmölsen Ärger, weil Trinkwasserrohre immer wieder platzen.

Zoltan Jenovai in seinem Keller, der wegen eines Rohrbruchs am vergangenen Wochenende komplett unter Wasser stand und leer geräumt werden musste.

Hohenmölsen/MZ - Fassungslos steht Zoltan Jenovai im Keller seines Hauses in der Köttichauer Straße in Hohenmölsen, in dem er mit seiner Familie zur Miete wohnt. Der Boden ist nass, überall sind Pfützen - es richt muffig. Auch die Wände sind nass, der Keller muss nach jetzigem Stand komplett saniert werden.