Weißenfels/MZ. - Die Stadt Weißenfels wird den Bebauungsplan „Solarpark am Schkortelbach“ der ehemaligen Gemeinde Tagewerben nicht ändern. Das sieht ein Beschlussvorschlag vor, über den die Stadträte auf ihrer Sitzung an diesem Donnerstag zu entscheiden haben. Hinter dem auf den ersten Blick eher verwaltungstechnischen Vorgang steckt nicht weniger als eines der am meisten diskutierten Themen der Weißenfelser Kommunalpolitik in den vergangenen Monaten: die Errichtung einer Anlage zur Produktion von Wasserstoff in Tagewerben. Die Änderung eines bestehenden Bebauungsplanes wäre die Voraussetzung für diese Investition.