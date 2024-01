Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es ist in diesen Zeiten keine selbstverständliche Nachricht, die Heiko Arnhold, Präsident des Kreisverbandes Weißenfels des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), am Freitagmittag verkünden konnte: „Wir liegen mit Zeit und Budget voll im Plan.“ Vier Millionen Euro hat das DRK nach eigenen Angaben bislang bereits in das neue Altenpflegeheim am Weißenfelser Südring investiert. Nach dem ersten Spatenstich im Oktober 2022 konnten die Bauleute am Freitag gemeinsam mit zahlreichen Gästen Richtfest feiern.