Weißenfels/MZ - Das Programm des Weißenfelser Stadtfestes 2024 nimmt Formen an. Am Konzertfreitag steht die Band Alphaville auf der Bühne des Marktplatzes und feiert das 40-jährige Jubiläum ihres Debüt-Albums, das mit „Forever Young“, „Big in Japan“ und „Sounds like a Melody“ gleich drei Welthits enthielt. Bis heute gelten sie weltweit als einer der erfolgreichsten Popgruppen aus Deutschland. In Weißenfels werden Sänger Marian Gold und seine Bandkollegen am 23. August, ab 21 Uhr neben diesen Erfolgshymnen der Popmusik auch Songs aus ihrem aktuellen Album „Eternally Yours“ präsentieren. Tickets für 47,45 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) gibt es ab sofort in der Touristinformation Weißenfels am Markt 3 sowie online unter tim-ticket.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.