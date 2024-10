Weißenfels/MZ. - „Ich war so irre und hab’ das mit 72 Jahren noch gemacht“, sagt Klaus Grabmeier und ist schon ziemlich stolz auf das, was er da vollbracht hat: Vor einigen Wochen hat er im Weißenfelser Freibad erfolgreich die Prüfung für das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber abgelegt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.