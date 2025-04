Carmen Rex hat mehr als drei Jahrzehnte lang Bauprojekte der Stadt Weißenfels begleitet. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Weißenfels/MZ - Zum Abschied haben die Kollegen einen Bonsai geschenkt. Schließlich hat Carmen Rex jetzt mehr Zeit, sich gemeinsam mit ihrem Mann um ihr großes Grundstück mit Garten in Wengelsdorf zu kümmern. Am Dienstag wurde die langjährige Leiterin der Abteilung Hochbau im Weißenfelser Rathaus offiziell in den Ruhestand verabschiedet.