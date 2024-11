Umleitungen und Sperrungen prägen derzeit die Anschlussstelle Lützen an der A38. Die Erneuerung der Fahrbahnen sorgt noch bis Ende November für Einschränkungen, die Autofahrer in beide Richtungen betreffen.

An der Anschlussstelle Lützen an der A38 - hier eine Archivaufnahme - gelten noch bis Ende November in beiden Fahrtrichtungen weitreichende Sperrungen.

Lützen/MZ - An der Anschlussstelle Lützen an der A 38 gelten in beiden Fahrtrichtungen noch bis zum 26. November weitreichende Sperrungen. Darauf hat die Autobahn GmbH hingewiesen.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahnen in dem Bereich starten demnach in die nächste Bauphase. Konkret seien in Fahrtrichtung Göttingen sowohl die Auf- als auch die Abfahrt der Anschlussstelle gesperrt.

Autobahnauffahrt Lützen gesperrt - weitreichende Umleitungen

Der abfahrende Verkehr müsse bis zum Autobahnkreuz Rippachtal weiterfahren, dort wenden, zurück zur Anschlussstelle Lützen fahren, an der in der Gegenrichtung - in Fahrtrichtung Leipzig - die Abfahrt weiter genutzt werden könne.

Autofahrer, die in Fahrtrichtung Göttingen auf die A38 auffahren wollen, müssen eine Umleitung bis zur Anschlussstelle Leuna fahren. In Fahrtrichtung Leipzig bleibt an der Anschlussstelle die Auffahrt gesperrt.

Wer dort auf die Autobahn auffahren möchte, muss eine Umleitung bis zum Autobahndreieck Leipzig-Südwest nutzen.