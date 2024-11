In Teuchern im Burgenlandkreis ist einer Frau die Geldbörse gestohlen worden. Wann die Seniorin den Verlust bemerkt hat.

Womöglich ähnlich wie auf diesem Symbolfoto ist einer Seniorin in Teuchern im Burgenlandkreis die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden.

Teuchern/MZ - Einer 72-jährigen Frau ist in Teuchern im Burgenlandkreis die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Aufgefallen sei der Frau dies am Dienstagmittag bei einem Arztbesuch am Markt, teilte die Polizei mit. Wo und wie genau der oder die Täter zugeschlagen haben, dazu lagen keine Angaben vor. Mit Hilfe der Beamten seien alle Girokarten umgehend gesperrt worden. Die mit dem Portemonnaie entwendeten Dokumente wurden zur Fahndung ausgeschrieben, hieß es aus dem Polizeirevier weiter.