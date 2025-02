Großkorbetha/MZ - Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei Ermittlungen zu einem groß angelegten Kabeldiebstahl auf einer Bahn-Baustelle bei Großkorbetha. Laut den Beamten haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 24. Februar an der Strecke Großkorbetha-Bad Dürrenberg große Mengen an Signalkabeln gestohlen und einen Schaden von insgesamt rund 30.000 Euro angerichtet. Die Fahnder interessiert nun insbesondere, wer ungewöhnliche Beobachtungen an der Eisenbahnstrecke gemacht hat und wem möglicherweise in den vergangenen Wochen größere Mengen Signalkabel – im konkreten Fall mehradrig mit sogenannten CU-Schirmdrähten und Stahlbandbewährung mit Aufdruck „Telekommunikation“ – oder sogenanntes Rückbaumaterial angeboten worden ist. Hinweise an die Bundespolizei unter Tel. 0391/56 54 95 55 oder unter 0800/688 80 00 (kostenfrei)