Blick in die „unendlichen Weiten“ des Lagers in der Seumebuchhandlung Weißenfels, wo Paula Schilling eine Bestellung zusammenstellt.

Weißenfels - In der Seumebuchhandlung in der Weißenfelser Jüdenstraße herrscht viel Betrieb. Es ist Hochsaison für den Schulbuchverkauf. Im Minutentakt flitzen Mitarbeiterinnen ins Lager, stellen Bücherstapel zusammen, geben Lehrbücher und Arbeitshefte über den Ladentisch. Bettina Jürschick hat den Überblick über das vermeintliche Chaos. Die Angestellte koordiniert die Bestellungen. „Seit der zweiten Ferienwoche läuft bei uns der Schulbuchverkauf“, gibt sie Auskunft. Die Besonderheit in diesem Jahr: Weil das neue Schuljahr nicht wie sonst an einem Donnerstag, sondern an einem Montag beginnt, dauert der Verkauf volle vier Wochen, nicht nur dreieinhalb. „Da verteilt es sich etwas“, sagt sie.