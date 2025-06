Nellschütz - Als vollen Erfolg verbuchen die Organisatoren der Sport- und Freizeitgemeinschaft Nellschütz den diesjährigen Gerstewitzer Mühlentagslauf. Der fand am Pfingstmontag bereits in seiner 23. Auflage statt, führte vom Sportplatz Nellschütz über Granschütz, um den Auensee, zur namensgebenden Mühle nach Gerstewitz und wieder zurück. Der Lauf stand im Gedenken an den im Dezember 2024 verstorbenen MZ-Fotografen Peter Lisker, der das Event in der Vergangenheit stets begleitet hatte.

