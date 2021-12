Weißenfels/MZ - Am Donnerstagabend wurde über ein Fenster in eine Gartenlaube in der Leipziger Straße eingebrochen. Werkzeug und mehrere Gartenleuchten wurden gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Ein möglicher Tatverdächtiger (16) wurde im Umfeld festgestellt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf.