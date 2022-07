105 Einsatzkräfte unterwegs Brand in Mibrag-Halle: So lief der Großeinsatz in Hohenmölsen

Ein Großbrand in einer alten Produktionsstätte der Landtechnik Hohenmölsen am Tagebau Profen hat am Freitag und Samstag Einsatzkräfte in Schach gehalten. Was bisher bekannt ist.