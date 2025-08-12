Der Handballclub HC Burgenland lädt am Wochenende zur großen Jubiläums-Party nach Prittitz ein. Wie dort vor 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte begann und was die Gäste ab Freitag erwartet.

100 Jahre Handball in Prittitz - Wie ein ganzes Dorf feiern will

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest der Handballer des HCB laufen in Prittitz auf Hochtouren. Derzeit werden die Stände und das Festzelt auf dem Sportplatz in Plotha aufgebaut.

Leidenschaft, Teamgeist und sportliche Erfolge zeichnen den Handballsport in Prittitz aus – und das ein ganzes Jahrhundert lang. Ein Meilenstein, der nicht nur die Vereinsmitglieder des HC Burgenland (HCB) prägt, sondern das ganze Dorf bewegt. Ab kommenden Freitag, 15. August lädt der Verein darum zum großen Festwochenende ein.