Über dem Naumburger Blütengrund deutet sich eine Veränderung an. Wenn die Stadt als Verpächterin aussteigt, hätte das auch Konsequenzen für den Imbiss und die Ferienhäuser - womöglich sogar positive.

Was passiert mit Café, falls sich die Stadt vom Klinger-Weinberg zurückzieht?

Imbiss-Gastronomie: Ute und Uwe Bieler bewirtschaften auf dem Klingerberg unter anderem das beliebte Weinbergscafé.

Grossjena/Naumburg. - Der Klinger-Weinberg ist eine der Top-Adressen der Naumburger, wenn sie am Wochenende zum Blütengrund spazieren oder radeln. Die wunderbare Aussicht ins Tal und dazu ein Kaffee oder ein Glas Wein, das wirkt für viele einladend. Nach dem typischen, kurzen Sommerloch, wie Café-Betreiber Uwe Bieler, sagt, wurde der „Klinger“ am vergangenen Wochenende jedenfalls wieder stark bevölkert.