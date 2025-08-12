Zwischen Töppel und Güterglück ist ein Trecker von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde der Traktorfahrer schwer verletzt.

Traktor überschlägt sich zwischen Töppel und Güterglück – Fahrer schwer verletzt

Ein Traktor hat sich auf der Strecke zwischen Töppel und Güterglück überschlagen.

Güterglück. – Auf der Verbindungsstraße zwischen Töppel und Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat sich am Montagmittag ein Trecker mit zwei Anhängern überschlagen, teilt die Polizei mit.

Der 60-jährige Fahrer war demnach von Töppel in Richtung Güterglück unterwegs, als er mit seinem Traktor in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.