Unfall im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Traktor überschlägt sich zwischen Töppel und Güterglück – Fahrer schwer verletzt

Zwischen Töppel und Güterglück ist ein Trecker von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall wurde der Traktorfahrer schwer verletzt.

Von DUR Aktualisiert: 12.08.2025, 15:00
Ein Traktor hat sich auf der Strecke zwischen Töppel und Güterglück überschlagen.
Ein Traktor hat sich auf der Strecke zwischen Töppel und Güterglück überschlagen. (Symbolfoto: dpa)

Güterglück. – Auf der Verbindungsstraße zwischen Töppel und Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat sich am Montagmittag ein Trecker mit zwei Anhängern überschlagen, teilt die Polizei mit.

Der 60-jährige Fahrer war demnach von Töppel in Richtung Güterglück unterwegs, als er mit seinem Traktor in einer Kurve von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich. Dabei wurde der 60-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.