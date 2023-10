Familienleben in Sachsen-Anhalt Helfer bauen Spielplatz

„Wir fragen nicht, was unsere Stadt für uns tun kann, wichtig für uns ist, was wir für unsere Stadt tun können“, schreiben die Bürger der Stadt Falkenstein/Harz im Grußwort auf der Internetseite der Stadt, die mit rund 5.000 Einwohnern zu den kleinen Kommunen im Land gehört. In der Familien-Umfrage der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme, bei der knapp 12.000 Menschen befragt wurden, schneiden die ländlichen Gebiete in puncto Wohnen und Wohnumfeld gut ab - und damit auch Falkenstein. Dort haben am Donnerstag Einwohner im Ortsteil Meisdorf geholfen, einen Spielplatz zu bauen, und so ein lange vorbereitetes Projekt umgesetzt.