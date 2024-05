Ronald Kreer - hier beim MDR-Interview in der Wittenberger Stadthalle - ist eine echte DDR-Legende.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klieken/MZ. - Die Fans fiebern der Fußball-EM entgegen. Viele glauben, dass sich das Sommermärchen 2006 – in Deutschland sorgt die WM für Euphorie – wiederholen wird. Party ist in Klieken angesagt! Und das schon vor dem Anstoß der Auftaktpartie der Deutschen gegen die Schotten am 14. Juni um 21 Uhr. Die Begegnung ist als Publik Viewing auf dem Friedensplatz zu erleben.