Zwei Millionen Kilometer in 30 Berufsjahren

Bernd Redlich geht in den Ruhestand. Langweilig dürfte es ihm dabei aber nicht werden.

Sangerhausen - - Wer weiß, wie das berufliche Leben von Bernd Redlich verlaufen wäre, wenn es die Wende 1989/90 nicht gegeben hätte. Der heute 65-Jährige war damals drauf und dran, Dozent und später möglicherweise Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle zu werden.

Doch mit der Wende war gerade in seinem Bereich nichts mehr wie es war - und er entschied, sich dem Bankenwesen zuzuwenden. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich 30 Jahre später feststellen lässt. „Ich war immer mit Freude und Leidenschaft dabei“, sagt Redlich. Am 1. August ist das Berufsleben für den Banker aus Leidenschaft allerdings vorbei, der Ruhestand winkt.

Von Sangerhausen bis Berlin

Was bleibt, sind drei Jahrzehnte bei der Dresdner Bank, später Commerzbank. „Natürlich werde ich die beruflichen Tätigkeiten vermissen“, sagt er. Zuletzt war der Sangerhäuser für die Beratung wohlhabender Kunden im südlichen Sachsen-Anhalt zuständig, zuvor - 1995 bis 1999 - Filialleiter der Dresdner Bank in Sangerhausen.

Später arbeitete er als Leitender Mitarbeiter weit weg von Zuhause, etwa in Potsdam, Magdeburg oder auch Berlin, wo er von 2003 bis 2007 ein Allianz-Projekt zum Thema Wertpapier-Geschäft leitete. „Ich bin in einem Arbeitsleben rund zwei Millionen Kilometer beruflich mit dem Auto unterwegs gewesen“, sagt er. Es sei ihm trotz aller Entfernungen immer wichtig gewesen, in Sangerhausen verwurzelt zu bleiben.

In 30 Jahren Bankwesen hat Redlich so einige Veränderungen mitgemacht, strukturelle und prinzipielle. Während er seine Laufbahn noch direkt am Schalter begann, wird dieser direkte Kundenkontakt im Zuge der Digitalisierung verändert. Auch bei der Commerzbank hätten im Zuge der Corona-Pandemie Videokonferenzen Einzug gehalten, deren Ausmaß man sich vorher nicht hatte vorstellen können. „Aber Beratung im Anlage- und Kreditgeschäft wird immer gebraucht werden“, sagt Redlich.

Zeit für Uni-Vereine und Fußball

Die Kundschaft sei in den vergangenen Jahren anspruchsvoller geworden. „Heute kommt der Kunde mit eigenen Informationen zu den Gesprächen, ist wesentlich besser vorbereitet und auch konditionsbewusster geworden.“ Es sei für einen Banker mittlerweile schwerer geworden, die Kunden lange bei der Stange zu halten. „Wichtig sind dabei individuelle Lösungen“, so Redlich.

Seine Expertise wird er nun auch im beginnenden Ruhestand einsetzen. „Ich werde zwei Unternehmen beraten und begleiten“, sagt Redlich, der im Lions-Club Sangerhausen Rechnungsprüfer ist. Zudem werde er an der Martin-Luther-Universität Schatzmeister in zwei Vereinen sein. Zahlen werden also weiterhin seinen Weg pflastern. Aber darüber hinaus wird er nun mehr Zeit mit anderen Dingen verbringen - Fußball zum Beispiel. Seit 1969 sei er Bayern-Fan und habe mittlerweile auch eine Dauerkarte bei RB Leipzig.

Bei seinem Verein Kickers Gonnatal sei er auch weiterhin im Vorstand tätig und dann gibt es ja noch einen Enkel, der beim VfB Sangerhausen spielt. „Da schaue ich auch gern zu“, sagt Redlich, der früher neben im Fußball auch in der Leichtathletik aktiv war. (mz)