Dallas - Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat das zweite Duell mit ihrem ehemaligen Team in der WNBA verletzt verpasst. Beim überlegenen 102:72 der Phoenix Mercury gegen die Dallas Wings kam Sabally wegen einer Verletzung am rechten Knöchel nicht zum Einsatz. Vier Tage zuvor hatte sie bei der 89:98-Niederlage in Dallas noch fast 32 Minuten gespielt und 20 Punkte erzielt. Einen Tag vor der Partie gegen das Team, für das sie die ersten vier Jahre ihrer WNBA-Karriere aufgelaufen war, hieß es von den Mercury allerdings, dass Sabally wegen einer Verletzung am Knöchel von Tag zu Tag neu bewertet werde.

Sabally war vor der Saison zu den Mercury gewechselt und spielt bislang eine starke Saison, die ihr auch eine Nominierung als Startspielerin für das All-Star-Spiel der WNBA am 19. Juli eingebracht hat. Sie kommt in dieser Saison auf im Schnitt 19,1 Punkte und 7,7 Rebounds je Partie.

WNBA-Rookie Luisa Geiselsöder spielte gegen Phoenix erneut in der Startformation für Dallas und verbuchte in etwas mehr als 29 Minuten vier Punkte und acht Rebounds für die Wings.