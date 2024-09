Bei einem Streit in einer Wohnung in der Glückaufstraße im Sangerhäuser Stadtteil Südwest sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Sangerhausen - Der Vorfall dürfte für viel Aufsehen gesorgt haben: In einer Wohnung in der Sangerhäuser Glückaufstraße haben sich am Donnerstagnachmittag zwei Männer offenbar mit kaputten Glasflaschen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, teilte die Polizei am Freitagmorgen auf Anfrage mit. Außerdem habe es Schäden in der Wohnung gegeben.