Eisleben/MZ - Am Mittwoch, 3. Mai, kommt es in der Zeit von 12 bis 18 Uhr erneut zu Zugausfällen auf der Strecke Halle-Eisleben-Kassel. Grund sei, dass der Schienennetzbetreiber DB Netz AG das Stellwerk in der Lutherstadt Eisleben nicht besetzen könne, teilte das Bahnunternehmen Abellio mit. Die Züge der S-Bahn-Linie S 7 Halle- Lutherstadt Eisleben fahren in diesem Zeitraum nur zwischen Halle und Röblingen am See. Die Züge der Regionalexpresslinie RE 9 Halle-Kassel können zwischen Halle und Sangerhausen nicht fahren. Reisende nach Lutherstadt Eisleben und darüber hinaus könnten den Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Linie RE 8 nutzen, der wegen laufender Bauarbeiten an der Strecke gegenwärtig eingerichtet ist.

Darüber hinaus werde zwischen 18 und 20 Uhr das Stellwerk in Riestedt nicht besetzt sein. In dieser Zeit fahren dann keine Züge zwischen Eisleben und Sangerhausen. Das gelte auch für Freitagabend, 5. Mai, 18 bis 21 Uhr. „Wir weisen darauf hin: Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter können in diesen Zeiträumen die Züge von Abellio auf diesen Streckenabschnitten nicht verkehren“, so die Mitteilung von Abellio.