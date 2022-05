Zeitweise kein Trinkwasser in Allstedt

Allstedt/MZ - Am Allstedter Pfortenplatz hat es in der Nacht zu Sonnabend eine Havarie an einer Trinkwasserleitung gegeben. Wie ein Mitarbeiter vom Wasserverband Südharz auf Anfrage der MZ infomierte, sei gegen Mitternacht in der Leitstelle die Information eingegangen, dass am Pfortenplatz in der Rohnestadt Wasser austritt. Man sei umgehend vor Ort gewesen, um zu handel. Unter anderem habe man für Teile von Allstedt stundenweise das Wasser abstellen müssen, um den Schaden reparieren zu können. Gegen 2.30 Uhr in der gleichen Nacht seien dann aber wieder alle Haushalte am Trinkwassernetz gewesen. Die Reparatur, so der Mann vom Wasserverband am Samstag gegenüber der MZ, dauere aber noch eine Weile an. Es habe zwar in der Nacht etliche Anrufe aus Allstedt gegeben. Die Anrufer hätten sich allesamt sehr verständnisvoll gezeigt, so der Mitarbeiter.

