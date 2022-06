Zeitige Kirmes in Berga mit Musik aus Sister Act zum Auftakt

Das Trio Chantissimo präsentiert sein Programm in der Sankt Petri und Pauli Kirche in Berga . Damit wird auf das Kirchweihfest eingestimmt.

Berga/MZ - Die Kirchengemeinde Berga lädt bereits am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr zum Kirchweihkonzert in die Sankt Petri und Pauli Kirche ein. Die um eine Woche vorgezogene Veranstaltung steht unter dem Motto „There is Swing in the Air“, frei übersetzt, „Musik liegt in der Luft“.