Was die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen, der größte Vermieter der Stadt, dieses Jahr vor hat. Und warum sich in kleiner Teil der Mieter auf eine Mieterhöhung einstellen muss.

Sangerhausen/MZ. - 2,5 Millionen Euro will die Wohnungsbaugenossenschaft Sangerhausen (WGS), der größte Vermieter der Kreisstadt, in diesem Jahr investieren. Das hat das Unternehmen angekündigt. Der Fokus liegt dabei auf dem Kernbestand, also der Modernisierung der Bestandswohnungen in den Sangerhäuser Stadtteilen.