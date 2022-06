Worauf es Burghard Rüdiger anlässlich der Deutschlandtour in Sangerhausen abgesehen hat

Radsportfan Burghard Rüdiger zeigt die Autogrammkarte von Nils Politt. Er will sich am Freitag vom Etappensieger der Tour de France nun noch eine zweite Unterschrift holen.

Lengefeld/Sangerhausen/MZ - Freitag, 27. August. Den Termin morgen hat sich der Lengefelder Burghard Rüdiger längst eingeprägt. An diesem Tag hat er wenig Zeit für die Familie oder gar für seine vielen Hobbys wie den großen Garten oder die rund fast 2.000 Exemplare umfassende Sammlung von Zollstöcken oder die 40 Briefmarkenalben. Am Freitag schlägt das Radfahrerherz des 73-Jährigen auf vollen Touren. Denn der Rentner ist Radsportler aus Leidenschaft. Wenn dann noch, so wie eben am Freitag, die Deutschlandtour Station in Sangerhausen macht, gibt es für ihn kein Halten mehr.