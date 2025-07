Cottbus/Aue - Für die drei ostdeutschen Drittligisten beginnt die neue Saison mit brisanten Auftaktspielen. Nach dem knapp verpassten Aufstieg empfängt Energie Cottbus am ersten Spieltag am 2. oder 3. August den 1. FC Saarbrücken.

Die Saarländer schnappten den Lausitzern in der vergangenen Saison noch den dritten Platz weg, scheiterten dann aber in der Relegation an Eintracht Braunschweig. Nun kommt es im Stadion der Freundschaft zu einem frühen Kräftemessen beider Top-Teams.

Ost-Duell am ersten Spieltag

Erzgebirge Aue und Hansa Rostock starten am ersten August-Wochenende mit einem Ost-Duell in Sachsen gegeneinander in die neue Spielzeit. Das geht aus dem vom DFB veröffentlichten Spielplan hervor. Die genauen Ansetzungen sollen in der kommenden Woche folgen.

Weitere Ost-Duelle in der Hinrunde wurden vom DFB auf Wochenspieltage gelegt. Energie Cottbus empfängt Aue am 6. Spieltag am 16. oder 17. September. Bei Hansa Rostock tritt das Team von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz zwei Wochen später (30. September/1. Oktober) an.

Die Saison in der 3. Liga macht nach dem 19. Spieltag und dem Ende der Hinserie am 21. Dezember bis zum 17. Januar Winterpause. Der 38. und letzte Spieltag findet am 16. Mai statt. Dann tritt Energie Cottbus bei Jahn Regensburg an. Aue muss zum 1. FC Schweinfurt 05 und Rostock zum 1. FC Saarbrücken.