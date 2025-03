Nahe der Kupferhütte in Sangerhausen könnten bald Einfamilienhäuser stehen. Was auf der bisherigen Brachfläche genau geplant ist.

Investoren planen neues Wohngebiet in Sangerhausen

Rechts dieser Straße soll auf dieser bisherigen Brachfläche das neue Wohngebiet in Sangerhausen entstehen.

Sangerhausen - Im Nordosten von Sangerhausen nahe der Kupferhütte könnte es in absehbarer Zeit ein neues Wohngebiet geben. Ein privater Investor will auf einer Brachfläche an der Straße Taubenberg Bauland für sechs Eigenheime zur Verfügung stellen.