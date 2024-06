Auch im Landkreis steigt das Fußball-Fieber an. Wir haben uns umgehört, wer Favorit ist und wo man schauen kann.

Wo man in Mansfeld-Südharz die EM-Spiele beim Public Viewing genießen kann

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Sportdaten-Anbieter Opta hat es berechnet: Frankreich wird Europameister. Insofern wissen wir jetzt auch, wo unser Sportkollege Ralf Kandel seinen Tipp her hat. Wer die Freitag startende Fußball-EM in Deutschland nun schon abschenkt, dem sei gesagt: Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich so kommt, liegt nur bei 19 Prozent.