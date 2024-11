Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das Kapitel Deutschlandticket könnte im Landkreis schneller geschlossen werden als zunächst gedacht. Das haben die Kreistagsmitglieder in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Denn ursprünglich hatte man die Laufzeit des Tickets in Mansfeld-Südharz bis Ende 2025 vorgesehen, doch mittlerweile fürchtet man in der Kreisverwaltung, dass die fehlende Finanzierung durch das Land eine große Lücke in den Haushalt reißt.

