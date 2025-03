Etwas erinnert das Bild an Seen in der Schweiz: So stellt sich die KI Mansfeld-Südharz vor. Da DeepSeek noch keine Bilder generieren kann, haben wir Microsofts Suchmaschine Bing gebeten, die mit ChatGPT verbandelt ist, ein Bild von MSH zu erstellen. Ganz oben im Felsen ist offenbar das Sangerhäuser Markenzeichen zu sehen, das Mammut.

Illustration: ChatGPT