Seit über 800 Jahren wird in Martinsrieth die Kirmes gefeiert. Wie das früher war und welche ganz besondere Rolle die älteren Frauen des Dorfes auf dem Tanzsaal übernommen haben.

Wieder Kirmes in Martinsrieth - Ein Blick in die Geschichte der über 800 Jahre alten Tradition des Ortes

Martinsrieth/MZ. - Nach mehr als zehnjähriger Pause wird in Martinsrieth in diesem Jahr wieder Kirmes gefeiert. Und zwar am ersten Novemberwochenende. Das Programm für den 2. und 3. November steht. Nach der Kirmespause, nicht nur, aber auch geschuldet durch Corona, freuen sich die Martinsriether auf das Fest im November.