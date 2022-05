Wie weiter im Streit über die Kreisumlage in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ - Im Streit mit dem Landkreis über die Kreisumlage haben sich die Stadt Sangerhausen und die anderen klagenden Kommunen aus dem Landkreis zusammen mit ihren Anwälten jetzt in einem Videochat abgestimmt. Das sagte Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) in der jüngsten Stadtratssitzung auf Anfrage der Bürgerinitiative Sangerhausen (BIS). Strauß kündigte an, er werde den nächsten Finanzausschuss am 28. Juni und die nächste Ratssitzung in Sangerhausen (7. Juli) nutzen, um in deren nicht öffentlichen Teilen mit den Stadträten die weitere Strategie festlegen.

