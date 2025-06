Nach dem Amoklauf in Graz stehen in MSH die Schulen im Fokus. Der Zugang zu den Gebäuden soll eigentlich nicht ungehindert möglich sein. Zumindest in Sangerhausen gibt es aber offenbar ein potentielles Sicherheitsrisiko.

So stand es am Mittwoch in der MZ. Nach dem Amoklauf steht auch die Sicherheit an den Schulen in MSH im Fokus.

Sangerhausen - Die Tat weckt Erinnerungen an den Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt vor 23 Jahren. Am Dienstag hat ein 21-jähriger ehemaliger Schüler einer Oberschule im österreichischen Graz zehn Menschen erschossen und weitere schwer verletzt. Der Schütze nahm sich nach der Tat selbst das Leben. Zwar ist Graz etwa 800 Kilometer von MSH entfernt, viele Eltern von schulpflichtigen Kindern beschleicht nach solchen entsetzlichen Taten aber auch hierzulande ein mulmiges Gefühl. Könnte so etwas auch im Landkreis passieren? Wie sieht es mit der Sicherheit an den Schulen aus?