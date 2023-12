Wie sich der Landkreis Mansfeld-Südharz für die Gesundheit seiner Bewohner einsetzen will

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Was kann der Landkreis für die Gesundheit seiner Einwohner tun, ohne den ohnehin klammen Haushalt weiter zu belasten? Für den Landkreis ist dies eine wichtige Frage, denn mit der Lebensqualität seiner Mitbewohner gehen letztlich entscheidende Fragen einher. Etwa jene nach gesellschaftlicher Teilhabe der Einwohner und Attraktivität der Region. Wer will schon umgeben von Kranken und Lahmen leben und erst recht in solche Regionen ziehen?