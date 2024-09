Sangerhausen/MZ. - In Sangerhausen ist er längst kein Unbekannter mehr. Seit der Premiere im Jahr 2020 hat Gregor Doc Davids bei jeder Ausstellung „Rose trifft Kunst“ im Europa-Rosarium seine Werke ausgestellt: Filigrane Kompositionen aus farbigem Glas, eingebettet in Metall oder Stein, die je nach Farbe und Winkel des Lichteinfalls die Stimmung wechseln. Seine Stücke stehen inzwischen in manchem Garten in der Region. Und auch die große Glasrose auf dem Kreisel am Sangerhäuser Hochhaus stammt von seiner Hand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.