Das landkreisweite Förder-Projekt „Move“ sieht die zukunftsträchtige Umstrukturierung des öffentlichen Personennahverkehrs vor. Wie man sich nach Kritik am Projekt in Allstedt dazu positioniert hat.

Wie in Allstedt das Mobilitätsprojekt „Move“ genutzt werden soll

So könnte beim Projekt Move eine Bushaltestelle mit Snackautomat, Fahrradladestation, Abstellbox und Paketstation aussehen.

Allstedt/MZ. - Mit dem Projekt „Move“ – zu deutsch: bewegen – will die Standortentwicklungsgesellschaft Mansfeld-Südharz (SEG) ein Stück Zukunft in den Landkreis holen: Mit Strukturwandel-Fördermitteln aus dem Kohleausstieg sollen so genannte Mobilitätsstationen für einen modernen öffentlichen Personennahverkehr und Radtourismus gebaut werden.