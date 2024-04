Ein Gutachten schlüsselt die Nutzungszahlen der Öffentlichen Verkehrsmittel in Mansfeld-Südharz auf. Fahren viele Menschen mit Bus oder Bahn im Landkreis? Gibt es Gemeinden, die abgeschnitten sind? Ein Einblick in die Zahlen:

Wie gut wird der Öffentliche Nahverkehr in Mansfeld-Südharz genutzt?

An Schultagen entfällt 73 Prozent der Nachfrage auf den Regionalverkehr – vor allem durch Schülerverkehr.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Welche Busse und Zugstrecken werden im Landkreis am meisten genutzt, wie viele Fahrgäste werden befördert und was könnte beim Nahverkehr in MSH verbessert werden? Dies sind nur einige der Fragen, die ein Gutachten der BPV Consulting GmbH Erfurt auf 142 Seiten versuchte, zu beantworten. Die MZ hat es sich angeschaut.