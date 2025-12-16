Christine und Lothar Hildebrand von der Freikirchlichen Gemeinde gestalteten die Krippe auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist es ein ökumenisches Projekt aller Kirchengemeinden, das bei den Besuchern sehr gut ankommt.

Wie es zur ersten Krippe auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt kam

Christine und Lothar Hildebrand erhalten den Blumenstrauß der Woche. Er wurde von Meinhardt Blumen in Sangerhausen zur Verfügung gestellt.

Sangerhausen/MZ. - Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Rathaus ist sie der Hingucker auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt: die Krippe. Viele Besucher bleiben an der Arche stehen und schauen sich die nachgestaltete Szene vom Stall in Bethlehem an.