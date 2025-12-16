Blumenstrauß der Woche Wie es zur ersten Krippe auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt kam
Christine und Lothar Hildebrand von der Freikirchlichen Gemeinde gestalteten die Krippe auf dem Weihnachtsmarkt. Es ist es ein ökumenisches Projekt aller Kirchengemeinden, das bei den Besuchern sehr gut ankommt.
16.12.2025, 14:00
Sangerhausen/MZ. - Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Rathaus ist sie der Hingucker auf dem Sangerhäuser Weihnachtsmarkt: die Krippe. Viele Besucher bleiben an der Arche stehen und schauen sich die nachgestaltete Szene vom Stall in Bethlehem an.