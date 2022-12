Wie eine Dietersdorferin über eine Perserkatze ihre Leidenschaft für Islandpferde entdeckte

Islandpferde im Südharz: Auf einer Weide in Dietersdorf tummeln sich über ein Dutzend Pferde. Wie Heike Schröter zu den Islandpferden kam und was diese Tiere so besonders macht.

Dietersdorf/MZ - Welch herrlicher Wintertag! Strahlend blauer Himmel, Sonne und Frost, rings um Dietersdorf glitzert der Schnee auf weiten weißen Flächen. Heike Schröter löst den Draht am Weidezaun und geht auf die Koppel zu den Islandpferden, die auch im Schnee noch Gras finden oder am Heuballen knabbern. „Schönstes Wetter für Islandpferde“, sagt die Chefin vom „Hasselhof“, die hier ihren Traum lebt. Die 53-Jährige stammt aus Nohra bei Nordhausen, hat Landwirtschaft studiert und ist in jungen Jahren der Liebe wegen in den Südharz gezogen.