Oberröblingen/MZ. - Zugegeben, der Oberröblinger Weihnachtsmarkt ist schon ein bisschen her. Zwischendurch hat der Ort allerdings mit einer kapitalen Hochwasserkatastrophe zu tun gehabt, so dass manches erst mal liegen geblieben ist. So wie der Briefumschlag, den alle am Markt beteiligten Vereine gefüllt haben. Jetzt hat ihn Mario Heise vom VfB Oberröblingen an Anika Schlennstedt-Beiersdörfer und Alexandra Stadelmeier vom Förderverein der örtlichen Grundschule übergeben.