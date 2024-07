Einzingen/MZ. - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr wurde am vergangenen Wochenende in Einzingen gefeiert. Nachdem am Freitagabend eine gut besuchte Disco den Auftakt für das dreitägige Fest gegeben hatte, starteten die Kameradinnen und Kameraden der Einzinger Wehr am Samstagmorgen mit einer Festsitzung, zu der die ganzen Ortsfeuerwehren aus Allstedt und den Ortsteilen eingeladen waren.

Zwei Gastwehren aus Gatterstädt und Niederschmon feierten mit. Ortswehrleiter Ronny Wagner konnte zudem Ehrengäste begrüßen, dazu gehörten der Abteilungsleiter im Ministerium des Inneren Lutz-Georg Berkling, Kreisbrandmeister Steffen Hohmann, Stadtwehrleiter Ronald Hahn, der Bürgermeister der Stadt Allstedt, Daniel Kirchner sowie die Ortsbürgermeisterin Nienstedt-Einzingen, Maritta Bemmann.

Mit der Knotenkunde beschäftigte sich das Team aus Niederschmon. Foto: Andrea Pillep

Nach der Festrede und den Grußworten wurden verschiedene Auszeichnungen vorgenommen. Ortswehrleiter Ronny Wagner erhielt die Ehrenspange des Landes Sachsen-Anhalt aus den Händen von Lutz-Georg Berkling. Mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze vom Deutschen Feuerwehrverband wurde Kinder- und Jugendwart Einzingen Sylvia Pauland ausgezeichnet. Zudem gab es noch diverse Beförderungen und eine besondere Ehrung für Rudolf Stöckel, der mit seinen 94 Jahren noch selbst anwesend war und die Auszeichnung für 80 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr entgegennahm.

Alles musste schnell gehen beim Team aus Einzingen in der Vorbereitungsphase für die Zieleinrichtung. Foto: Andrea Pillep

Nach dem Festakt fand die Einzinger Teichrallye statt. Sieben Mannschaften der Freiwilligen Feuerwehren, Abteilung Jugendfeuerwehr, Einzingen, Wolferstedt, Niederschmon, Gatterstädt, Beyernaumburg, Allstedt und Emseloh nahmen daran teil. Von zwei Durchgängen wurde der beste gewertet. Sechs Stationen galt es, zu meistern. Dazu gehörten die Überfahrt über den Teich mit dem Floß, Zielbehälter füllen, Kriechtunnel, Bierkästen stapeln, Knotenkunde und Wissenstest.

Sieger des Wettbewerbs wurde das Team der Freiwilligen Feuerwehr Beyernaumburg, Platz zwei ging an die Allstedter Jugendfeuerwehr und Dritter wurde das Team aus Einzingen. Platz vier ging an Emseloh, Platz 5 an Gatterstädt, Platz 6 an Wolferstedt und Platz 7 belegte Niederschmon.

Ein Tanzabend mit Ingo Naumann am Samstag und ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Katharina am Sonntag sorgten für den unterhaltsamen Teil des Festwochenendes. Der festliche Gottesdienst fand in der Einzinger Kirche statt. Zudem hatten die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich das Feuerwehrauto vom Feuerwehrmuseum Holdenstedt anzuschauen.