Findet das Wandbild „Die Obstbauern“ des Sangerhäuser Malers und Grafikers Wilhelm Schmied (1910 bis 1984) wieder zurück in die Kreisstadt? Carsten Rudolf, der Geschäftsführer des Sangerhäuser Schaltanlagenbauers Getec, hat da jedenfalls eine Idee ...

Sangerhausen/MZ. - Für das Wandbild „Die Obstbauern“ des Sangerhäuser Malers und Grafikers Wilhelm Schmied gibt es vielleicht eine neue Verwendung. Nachdem Eisleben das Werk, das früher an einem Wohnblock in Helfta hing, nicht haben will, könnte es nach Sangerhausen kommen.

Getec äußert Interesse am Wandbild

Jedenfalls hat sich Carsten Rudolf, der Geschäftsführer des Sangerhäuser Schaltanlagenbauers Getec, bereit erklärt, es an einem geplanten Neubau seiner Firma im Gewerbegebiet an der Wasserschluft anzubringen.

Dort soll unter anderem auch ein fensterloses, 16 Meter hohes Hochregallager entstehen, woran das 4,80 mal 11 Meter große Bild montiert werden könnte. „Es wäre dann, etwa 500 Meter von der alten Arbeitsstätte Schmieds entfernt, direkt am Eingang der Stadt zu sehen und könnte so für Sangerhausen und auch das Rosarium werben“, erläutert Rudolf die Idee.

Kleines Café geplant

Schmied besaß seit dem Jahr 1969 ein Atelier in Sangerhausen Südwest. Am neuen Firmendomizil der Getec, an dem künftig die beiden bisherigen Standorte der Firma konzentriert werden sollen, sind auch zwei Hochleistungsladesäulen für E-Autos sowie ein kleines Café geplant.

„Auch darin könnte man Schmiedbilder zeigen und so eine Verbindung zur Stadt herstellen“, betont der Unternehmer. Er habe ohnehin vor, an dem Hochregallager Werbung für Sangerhausen und/oder das Rosarium zu machen. „Ich habe etwas übrig für Kunst und Kultur“, erklärt er.

Rudolf ist auch Geschäftsführer der neuen AhaKultur GmbH, an der neben der Getec auch mehrere Mitglieder des Gewerbevereins beteiligt sind. Sie wollen das kulturelle Leben in der Stadt unter anderem mit Veranstaltungen beleben.

Interessanter Vorschlag für Schmiedverein

Iris Ziegler, die Vorsitzende des Schmiedvereins, sprach von einem interessanten Vorschlag. „So könnten Touristen angezogen werden, die vielleicht auch zum Rosarium unterwegs sind, und der Künstler würde weitere Aufmerksamkeit erhalten.“

Man werde jetzt die OB-Wahl am Sonntag abwarten und sich danach konkret mit allen Beteiligten aus Sangerhausen zusammensetzen. Ziegler hat auch bereits Kontakt zum Land aufgenommen. Das hatte angekündigt, das Kunstwerk vielleicht erwerben zu wollen.

Es wird bereits seit längerem für knapp 40.000 Euro bei Ebay angeboten. Landesbehörden hatten aber konkrete Pläne gefordert, wo das Kunstwerk angebracht werden könnte.