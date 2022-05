Wie Bonnie und Clyde nach Beyernaumburg kamen

Beyernaumburg/MZ - In dem Haus in Beyernaumburg am Mittelweg hat ihr Vater als Veterinärmediziner praktiziert. Christine Emmert hat die Einrichtung originalgetreu erhalten und das Gebäude in ein Museum umgewandelt. Im „Alten Tierarzthaus“ kann man nachempfinden, wie Hans Emmert einst kranken Vierbeinern und gefiederten Patienten half. Auch wenn das Haus im Moment geschlossen bleibt, weil eine Kontrolle der Corona-Zugangsregeln nicht mit vertretbarem Aufwand umzusetzen ist.