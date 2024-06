Nächste Woche wandert das Fass mit dem Jubiläumswhisky „Fürstenpredigt“ zur Abfüllung. Genau 500 Jahre nach Müntzers Zornesrede wird sich zeigen, was da in Allstedt gereift ist.

Babett Mühlstädt und Rainer Pöschmann von Spirit of Oak am Fass „Fürstenpredigt 1525“, das in die Stadtmühle umgelagert wurde.

Allstedt/MZ. - Es hat durchaus wechselvolle Zeiten hinter sich – das 80-Liter-Holzfass, das zurzeit noch in der Stadtmühle in Allstedt lagert. Nach seiner ersten Karriere auf einem Bordeaux-Weingut wechselte es in die Liga der Hochprozentigen. Am 5. Mai 2022 wurde es aber nicht mit irgendeinem Schnaps befüllt, sondern mit ei-nem ziemlich bedeutungsschweren Tropfen: Den Whisky „Fürstenpredigt 1524“ hat die Spirit of Oak GmbH damals aus Anlass des bevorstehenden 500-jährigen Bauernkriegsjubiläums aufgelegt.